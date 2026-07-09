تصدرت الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ المشهد، عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيسًا للهيئة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز منظومة إدارة الأزمات ورفع جاهزية مؤسساتها لمواجهة مختلف التحديات.

وتعد الهيئة الكيان الوطني المختص بتنسيق وإدارة جهود الدولة في التعامل مع الأزمات والطوارئ والكوارث، من خلال توحيد الجهود بين الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار، وكفاءة الاستجابة، وتقليل الخسائر البشرية والمادية.

وتتولى الهيئة إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ، ووضع خطط الاستعداد والاستجابة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، إلى جانب تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر، ورفع كفاءة غرف العمليات، وتعزيز جاهزية أجهزة الدولة لمواجهة مختلف السيناريوهات.

كما تضطلع الهيئة بمهمة التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال الأزمات الكبرى، سواء كانت كوارث طبيعية، أو حوادث واسعة النطاق، أو طوارئ صحية، أو أزمات تمس المرافق الحيوية، بما يضمن سرعة احتواء الموقف واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وتشمل اختصاصات الهيئة أيضًا دعم برامج التدريب والمناورات المشتركة، وبناء القدرات المؤسسية، وإعداد خطط التعافي وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها بعد انتهاء الأزمات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الجهات الإقليمية والدولية في مجالات إدارة الكوارث والحد من المخاطر.

ويأتي تفعيل دور الهيئة في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، تعتمد على التكامل بين المؤسسات، وسرعة تبادل المعلومات، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ونظم الإنذار المبكر، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وحماية الأرواح والممتلكات ودعم الأمن القومي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، حزمة من القرارات الجمهورية لإعادة هيكلة منظومة إدارة الأزمات والطوارئ، تضمنت ترقية اللواء أركان حرب محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق، وتعيينه رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بالتزامن مع إعادة تشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشملت القرارات الجمهورية تعيين اللواء هاني محمود سيد منصور، مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة، نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، كما تم تعيين اللواء سامح نبيل يوسف من وزارة الداخلية مساعدًا لرئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 9 يوليو 2026.

وتضم كذلك على تشكيل لجنة تنسيقية لإدارة الأزمات والكوارث، ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية وجهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب لجنة علمية استشارية تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين لتقديم الدعم الفني والعلمي، واقتراح السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز قدرة الدولة على الحد من المخاطر وإدارة الأزمات بكفاءة.