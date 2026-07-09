الكرملين: بوتين منفتح على الحوار مع ترامب

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منفتح على الحوار مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب.

وصرح بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول إمكانية إجراء محادثة هاتفية بين بوتين وترامب: «الرئيس بوتين منفتح على الحوار».

وقال إن «الولايات المتحدة، على عكس الأوروبيين، تحافظ على الرغبة في المساهمة في عملية السلام في أوكرانيا، وأن موسكو ترحب بذلك»، بحسب تعبيره.

وتأتي هذه التطورات بعد أن صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بأن بوتين يرغب في إنهاء الحرب، وأن التوصل إلى حل «أقرب مما يتصوره الناس».

وكان ترامب أجرى اتصالات هاتفية منفصلة مع بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأسبوع الماضي، والتقى الأخير في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» الأربعاء، حيث قال الرئيس الأوكراني إنهما ناقشا «أفكارا لتقريب السلام».