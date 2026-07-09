 فرنسا تعتزم استثمار ملياري يورو لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تعتزم استثمار ملياري يورو لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة

باريس - (د ب ا)
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 1:00 م | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 1:00 م

تعتزم فرنسا استثمار ملياري يورو (3ر2 مليار دولار) لخفض الاعتماد على واردات الأسمدة، في إطار جهودها لحماية المزارعين من اضطرابات الإمداد المستقبلية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سيباستيان مارتن، الوزير المفوض بإدارة شؤون الاقتصاد والتمويل، قال في مؤتمر صحفي في باريس اليوم الخميس إن خطة الحكومة تشمل تطوير ثلاثة مصانع للأسمدة على مدار العقد المقبل لخفض الواردات المكلفة.

وقالت وزيرة الزراعة آني جينيفارد إن فرنسا ستخصص 145 مليون يورو ضمن خطة طارئة لدعم المزارعين الذين يواجهون اضطرابات بسبب الحرب في إيران.

وأضافت أن الصراع في الشرق الأوسط " أكثر من مجرد شرارة، فهو تسونامي "، موضحة" نحن نواجه أزمة حقيقية بشأن المحصول و مخزون المزارعين المنخفض منذ ثلاثة أعوام، لذلك فإن الوضع عاجل للغاية".

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