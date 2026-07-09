إندونيسيا تتسلم أول شحنة نفط روسي بعد الاتفاق مع موسكو

استوردت إندونسيا شحنة من النفط الخام الروسي للمرة الأولى منذ إبرام اتفاق بين البلدين في إبريل، في علامة على استغلال موسكو لحرب إيران لزيادة عملائها.

وأظهرت بيانات الجمارك التي جمعتها شركة "بيج تريد داتا" أنه جرى تسليم نحو 770 ألف برميل في ميناء باليكبابان الإندونيسي في 29 يونيو بقيمة 75 مليون دولار تقريبا. والميناء المدرج الذي جرى تحميل تلك الشحنة منه كان كوزمينو في روسيا وكان النفط محملا على الناقلة "سيرا"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجذبت مشتريات النفط الروسي تدقيقا منذ غزو أوكرانيا في أوائل 2022 وهو ما دفع الدول من أوروبا إلى الولايات المتحدة لفرض قيود في محاولة لكبح العائدات الروسية وإنهاء الحرب.

وكانت الزيادة في الأسعار جراء حرب إيران مفيدة لروسيا في هذا الشأن.

وهذه الشحنة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا هي الأولى منذ إبرام اتفاق توريد بقيمة ما يصل إلى 150 مليون برميل تمت الموافقة عليه عقب زيارة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو لموسكو.

وفي الماضي استوردت إندونيسيا الخام الروسي.