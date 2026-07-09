ضبط المتهم بإدارة شبكة بث تلفزيوني لا سلكية دون ترخيص في المنوفية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص بالمنوفية؛ لاتهامه بإدارة شبكة بث تلفزيوني لا سلكيا "بدون ترخيص" بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة إنشاء وإدارة (شخص) شبكة بث تلفزيوني لا سلكيا، والتي تقوم باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة لا سلكيا بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وكذا إدارة محل لبيع مستلزمات فك شفرة القنوات الفضائية بمحافظة المنوفية.

تم استهداف المتهم وضبطه، وبحوزته (الأدوات والأجهزة والمستلزمات المستخدمة في استقبال الإشارة والمعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة - وحدة معالجة مركزية - 3 محطات لتقوية الإشارة - محل لبيع مستلزمات فك التشفير للقنوات الفضائية - هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.