يستعد المطرب والمبتهل علي الهلباوي لإحياء حفل إنشاد على مسرح قاعة النهر بالمركز الثقافي بساقية الصاوي، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم 17 يوليو الجاري.

ويقدم الهلباوي، خلال الحفل، مجموعة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والقصائد الصوفية، إلى جانب أشهر أغانيه التي لاقت انتشارا واسعا، مثل: "مليون قصيدة"، و"ليلى طال"، و"رسالة"، و"يا رب"، و"قل للمليحة"، و"ابعتلي جواب"، و"مرسال لحبيبي".

ومن المعروف أن علي الهلباوي، وهو منشد ومرتل، يقدم الأغاني الدينية مع الموسيقى الغربية، وينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده الشيخ محمد الهلباوي مغني وشاعر.

وقدم الهلباوي أيضا مشروعا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفي مع التراتيل، وأداء الأغاني والأناشيد الوطنية، بالإضافة إلى الإنشاد الديني.