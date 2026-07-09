زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا: الحكومة تفضل الاستثمار في الدبابات بدلا من الأطفال

شنّ زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، تينو شروبالا، هجومًا حادًا على المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب نهج حكومته، وذلك خلال جلسة للبرلمان الألماني.

تجدر الإشارة إلى أن حزب البديل الذي يمتلك ثاني أكبر كتلة في البرلمان الألماني بعد كتلة الاتحاد المسيحي الذي يترأسه ميرتس يتصدر كل استطلاعات الرأي في الفترة الحالية بأعلى نسبة تأييد من الناخبين الألمان وبفارق يبلغ في المتوسط خمس نقاط عن الاتحاد المسيحي.

وقال رئيس أكبر حزب معارض في ألمانيا مخاطبا المستشار الألماني ميرتس إن "تكلفة الفشل ترتفع يومًا بعد يوم ما دمت تشغل منصب المستشار".

واتهم شروبالا ميرتس والحكومة بالمضي ببطء شديد في تنفيذ الإصلاحات، وقال: "في المحصلة، أنتم تعرقلون التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كما أن الاتحاد المسيحي يواصل التحصن خلف ما يسمى بجدار الحماية". وجدد بذلك اتهام حزبه لميرتس وللاتحاد المسيحي بانتحال القضايا التي يطرحها حزب البديل.

وانتقد شروبالا ارتفاع حجم الديون في الموازنة الاتحادية، والأعباء الناجمة عن الإصلاحات المزمع تنفيذها، ولا سيما في قطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى تخفيضات إعانة الوالدين. وقال إن الحكومة "تفضل الاستثمار في الدبابات بدلًا من الأطفال"، مضيفًا: "أنتم تحتفون -بالمعنى الحرفي للكلمة- بحمى التسلح التي لديكم".