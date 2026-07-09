صن إكسبريس تستأنف رحلاتها إلى الشرق الأوسط وتطلق رحلات إلى سوريا

• الشركة تعيد تشغيل خطوط إلى دبي وبيروت وأربيل والبحرين، وتضيف حلب إلى شبكة وجهاتها اعتبارا من أغسطس..

أعلنت شركة "صن إكسبريس" للطيران، الخميس، استئناف رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، بعد تعليق مؤقت لبعض الخطوط بسبب التطورات في المنطقة.

وقالت الشركة، المملوكة بالشراكة بين الخطوط الجوية التركية و"لوفتهانزا" الألمانية، في بيان، إن الرحلات ستزداد تدريجيا، مع إضافة مسارات جديدة إلى شبكة وجهاتها.

واستأنفت الشركة نشاطها إلى الشرق الأوسط عبر رحلات بين إزمير التركية ودبي الإماراتية في 7 يوليو، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والسبت.

ومن المقرر إطلاق رحلات بين أنطاليا التركية ودبي في 15 يوليو، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والأحد، على أن ترتفع إلى ثلاث رحلات أسبوعيا اعتبارا من 4 سبتمبر المقبل.

كما تبدأ رحلات بين إزمير وبيروت اللبنانية في 15 يوليو، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الأربعاء والجمعة والأحد.

أما رحلات أنطاليا ـ بيروت، فتُستأنف في 16 يوليو بواقع أربع رحلات أسبوعيا أيام الاثنين والثلاثاء والخميس والسبت.

وتستأنف "صن إكسبريس" رحلاتها إلى مدينة أربيل العراقية من أنطاليا اعتبارا من 15 يوليو، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الأربعاء والسبت.

كما ستستأنف الرحلات بين طرابزون التركية والبحرين في 17 يوليو، بواقع رحلتين أسبوعيا يومي الثلاثاء والجمعة في المرحلة الأولى.

وتوسع الشركة شبكة رحلاتها أيضا إلى سوريا، بإطلاق خط بين أنطاليا وحلب في 1 أغسطس، وخط إزمير ـ حلب في 2 أغسطس، حيث ومن المقرر تسيير رحلات أنطاليا ـ حلب يومي الأربعاء والسبت، وإزمير ـ حلب يومي الجمعة والأحد.​​​​​​​