وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 73 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي عدة مناطق روسية.

وقال البيان "خلال الليل، من الساعة 8:00 مساء بتوقيت موسكو في 8 يوليو الجاري إلى الساعة 7:00 صباح اليوم الخميس، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 73 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير المسيرات فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وكالوجا ونوفجورود وتفير ووأوريول ولينينجراد وروستوف ومنطقة موسكو وإقليم كراسنودار وشبه جزيرة القرم وفوق مياه بحر آزوف".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.