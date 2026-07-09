الجيش الإيراني: لن نسمح تحت أي ظرف بتحقيق أهداف وأحلام ترامب

قال الجيش الإيراني إنه نفذ، باستخدام طائرات مسيّرة، هجمات استهدفت مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في البحرين وقطر والكويت، وذلك ردًا على الهجوم الأمريكي على مناطق داخل إيران ووحدات تابعة لقواته.

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، عن بيان للجيش أن الهجمات استهدفت منظومة الدفاع الجوي «باتريوت» في الكويت، وموقعًا للإنذار المبكر في قطر، إلى جانب خزانات وقود تابعة للقوات الأمريكية في البحرين، باستخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيّرة.

وأكد الجيش الإيراني أن قواته ستواصل، بتوجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة، الدفاع عن البلاد، مشددًا على أنها «لن تسمح تحت أي ظرف بتحقيق أهداف وأحلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب».

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على أحدث موجة من الضربات الأمريكية، وذلك في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح الحرس الثوري أن قواته البحرية والجوية نفذت هجومًا مشتركًا باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، استهدف بنى تحتية ومنشآت أمريكية، من بينها: معسكر عريفجان، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، ومنطقة الجفير في البحرين.

وتضم منطقة الجفير منشأة الدعم البحري الأمريكية، وهي القاعدة الرئيسية للبحرية الأمريكية في الخليج، وتستضيف مقر الأسطول الأمريكي الخامس.

وأضاف الحرس الثوري أن هذه الضربات جاءت ردًا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظات الساحلية الجنوبية لإيران، بالإضافة إلى جسرين في شرق البلاد، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وكان الحرس الثوري قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة استهدفت جسرًا للسكك الحديدية في منطقة آق قلا شمال شرقي طهران، وفقًا لما نقلته وكالة «تسنيم» الإيرانية شبه الرسمية.

وحذّر الحرس الثوري من أنه سيوسع نطاق رده ليشمل قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا أقدمت الولايات المتحدة على الرد، بحسب البيان الذي نشره التلفزيون الرسمي الإيراني.