إطلاق صفارات الإنذار في البحرين وتعليمات للمواطنين والمقيمين بالتوجه لأقرب مكان آمن

أفادت وزارة الداخلية البحرينية، صباح اليوم الخميس، بإطلاق صفارات الإنذار بمختلف أنحاء المملكة.

ودعت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، المواطنين والمقيمين إلى الهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلنت قوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من «الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة» صباح اليوم الخميس.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، فقد دوّت انفجارات في العاصمة البحرينية المنامة، بعد لحظات من إطلاق السلطات صافرات الإنذار تحذيرا من هجوم جوي.

من جانبه، قال المستشار الإعلامي لملك البحرين -في منشور على منصة إكس- إن «منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البحرين».

وفي وقت سابق، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، ردًا على أحدث موجة من الضربات الأمريكية، وذلك في بيان نشره التلفزيون الرسمي الإيراني.

وأوضح الحرس الثوري أن قواته البحرية والجوية نفذت هجومًا مشتركًا باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ، استهدف بنى تحتية ومنشآت أمريكية، من بينها: معسكر عريفجان، وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الشيخ عيسى الجوية، ومنطقة الجفير في البحرين.

وتضم منطقة الجفير منشأة الدعم البحري الأمريكية، وهي القاعدة الرئيسية للبحرية الأمريكية في الخليج، وتستضيف مقر الأسطول الأمريكي الخامس.

وأضاف الحرس الثوري أن هذه الضربات جاءت ردًا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظات الساحلية الجنوبية لإيران، بالإضافة إلى جسرين في شرق البلاد، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.