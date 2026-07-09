 دراسة: تراجع إنفاق اليابانيين المتوقع خلال عطلات الصيف لأول مرة منذ 5 أعوام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دراسة: تراجع إنفاق اليابانيين المتوقع خلال عطلات الصيف لأول مرة منذ 5 أعوام

طوكيو - (د ب ا)
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 11:31 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 11:31 ص

توصلت دراسة حديثة صدرت نتائجها اليوم الخميس إلى أن حجم إنفاق اليابانيين المتوقع خلال عطلة الصيف سيتراجع هذا العام لأول مرة منذ خمسة أعوام، حيث سينخفض بنحو 20 ألف ين (123 دولار) مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى تزايد وعي الأسر تجاه إنفاقها.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه على الرغم من أن ميزانية الصيف ارتفعت بصورة متواصلة خلال العام الماضي على الرغم من التضخم، فإن انخفاض هذا العام الذي يقدر بـ 19756 ين أدى لتراجع المتوسط إلى 85145 ين، مما يبرز تأثير ارتفاع الاسعار على ميزانيات الأسر.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة في يونيو الماضي ، فإن 7ر20 % ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يعتزمون تقليص ميزانيتهم لعطلة الصيف، مقارنة بـ 3ر12% قالوا إنهم يعتزمون زيادتها.

وغالبا ما يرجع المشاركون في الدراسة خفض ميزانياتهم لعطلة الصيف إلى ارتفاع الاسعار ، يليه انخفاض الدخل.

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