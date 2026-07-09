توقعات بارتفاع إنتاج السكر في أوغندا بنسبة 16% هذا العام بفضل زيادة حجم توريد قصب السكر

أشارت بيانات صادرة عن "جمعية مصنعي السكر" في أوغندا، وهي منظمة تمثل قطاع صناعة السكر، إلى أن إنتاج السكر في البلاد قد يرتفع بنسبة 16% في عام 2026، ليصل إلى 810 آلاف طن.

ويأتي ذلك بالمقارنة مع إنتاج العام الماضي الذي بلغ حجمه 697 ألفا و805 أطنان، وذلك بفضل تحسن توريد قصب السكر.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن هذا يعني أن العام الحالي سيكون الثالث على التوالي الذي يشهد تحسنا في الإنتاج، بعد أن ارتفع حجمه إلى 632 ألفا و749 طنا في عام 2024، بالمقارنة مع 483 ألفا و833 طنا في العام السابق.

ومن المتوقع أن يظل حجم الاستهلاك المحلي ثابتا هذا العام عند 420 ألف طن، بالمقارنة مع العام الماضي.