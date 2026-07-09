منافسة إنجليزية على ضم جناح النرويج

تتصاعد المنافسة على التعاقد مع الجناح النرويجي أنطونيو نوسا، لاعب لايبزيج الألماني، بعدما دخل كل من أرسنال وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين ضمن قائمة الأندية المهتمة بضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وجذب الدولي النرويجي، البالغ من العمر 21 عامًا، أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، حيث أثبت قدراته الهجومية وسرعته ومهاراته في المراوغة وصناعة الفرص.

وبحسب التقرير، يقدر لايبزيج قيمة اللاعب بما يتراوح بين 50 و60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي قد يفتح الباب أمام رحيله هذا الصيف في حال وصول عرض مناسب.

ولا يقتصر الاهتمام بنوسا على أرسنال وتوتنهام، إذ تتابع أندية نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا وكريستال بالاس تطورات موقف اللاعب، تمهيدًا لإمكانية الدخول في المنافسة إذا سنحت الفرصة.

ومن المنتظر أن تشهد الأسابيع المقبلة تحركات متسارعة من الأندية الراغبة في ضم نوسا، في ظل اقتناعها بإمكاناته الكبيرة وقدرته على التطور ليصبح أحد أبرز الأجنحة في أوروبا خلال السنوات المقبلة.