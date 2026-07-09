مهر: دوي انفجارات في بوشهر جنوب غرب إيران

أفادت وكالة «مهر» الإيرانية بأن عدة انفجارات دوت، صباح اليوم الخميس، في بوشهر جنوب غرب البلاد.

جاء ذلك حسبما نقلته الوكالة عن تقارير أولية من مصادر محلية، دون الإشارة إلى أي تفاصيل أخرى.

وأعلن الجيش الأمريكي الأربعاء، شن ضربات جديدة على إيران بهدف إبقاء مضيق هرمز الحيوي مفتوحا أمام حركة الملاحة، وذلك بعد ساعات ‌من قول الرئيس دونالد ترامب، إن الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب قد «انتهى».

وأثارت أحدث جولة من الهجمات، التي قالت الولايات المتحدة إنها رد على استهداف ثلاث سفن شحن في المضيق أمس الثلاثاء، حالة من الذعر في عدة مدن على طول الساحل الجنوبي الإيراني، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على «إكس» أنها بدأت «تنفيذ ضربات إضافية على إيران لزيادة تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز».

وأضافت القيادة المركزية: «تحمّل الولايات المتحدة إيران مسئولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية وأطقمها المدنية التي تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي».

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «هذا رد على قصف إيران للسفن أمس. إذا تكرر الأمر، فسيصبح الوضع أسوأ بكثير!».

وأضعف التصعيد الأخير الآمال في تحويل مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب.

وأعلنت إيران الأربعاء، أنها هاجمت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت، ردا على ضربات أمريكية في وقت سابق استهدفت البنية التحتية، والتي كانت بدورها ردا على الهجمات ضد السفن.