وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل مسار صعب وطويل لكنه الخيار الوحيد

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أن مسار المفاوضات مع إسرائيل «صعب وطويل»، لكنه يمثل «الخيار الوحيد الممكن»، مشددًا على أن الدولة اللبنانية ماضية فيه بعد أن أثبتت الخيارات الأخرى عدم جدواها.

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في مستهل زيارته الرسمية إلى قبرص، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية اللبنانية، عرض رجي، المستجدات المرتبطة باتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، مؤكدًا أن المفاوضات «مسئولية لبنانية خالصة»، وأن قرارها يعود إلى الدولة اللبنانية وحدها.

وفيما يتعلق بملف السلاح، تطرق رجي، إلى موقف حزب الله الرافض للتعاون وتسليم سلاحه، مجددًا التأكيد أن حصر السلاح مطلب لبناني وشرط أساسي لقيام الدولة القوية والطبيعية.

ونوه أن الإشكالية تكمن في وجود سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية الشرعية، وليس في العمل السياسي لحزب الله.

من جانبه، أكد الرئيس القبرصي دعم بلاده لسيادة لبنان واستقراره، مشيرًا إلى أن نيقوسيا تعمل داخل الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات مع بيروت والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأشاد بالجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية، داعيًا إلى استثمار الاهتمام الدولي الحالي لدعم استقرار البلاد.

كما أبدى خريستودوليدس اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع لبنان، مؤكدًا دعم قبرص لأي قرار تتخذه بيروت بشأن مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».