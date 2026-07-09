وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة لاستكمال المفاوضات ولقاء الوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار

أكد طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس حركة حماس، وصول وفد من قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات واللقاء مع الوسطاء بهدف تثبيت وقف إطلاق النار والاتفاق حول الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأوضح النونو، في تصريح جاء في وكالة معا، أن الحركة تشدد على ضرورة زيادة المساعدات للقطاع واستكمال تطبيق المرحلة الأولى وتسريع دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة المتوافق عليها سيما بعد استقالة لجنة إدارة القطاع قبل يومين مشيراً إلى أن الاستعدادات الوطنية والحكومية قد استكملت في غزة للتنفيذ وتسهيل مهام الاستلام والتسلم.

يذكر أن وفد حماس المفاوض يعود بعد أقل من يومين للقاهرة بعد مفاوضات استمرّت عدة أيام الأسبوع الماضي بما يشير إلى تكثيف اللقاءات التفاوضية في هذه الجولة.