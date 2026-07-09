حصيلة ضحايا خروقات الاحتلال في غزة ترتفع إلى 1092 شهيدا و3507 إصابات

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 8 شهداء، و17 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1092 شهيدًا، و3507 إصابات، و799 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و118 شهيدًا، و173 ألفًا و615 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

واستشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الخميس، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بأن شهيدين وعددا من المصابين وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، إثر قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين بين منطقتي بطن السمين والحاووز غرب المدينة.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر محلي أن طائرات الاحتلال المسيّرة من نوع «كواد كابتر» وآليات الاحتلال أطلقت نيرانًا كثيفة باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي، فيما نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف شرقي المدينة.

وأقدمت قوات الاحتلال على توسيع ما يُعرف بـ«المنطقة الصفراء» في حي التفاح، وسط إطلاق نار مكثف، ومحاصرة عدد من العائلات داخل المنطقة.

ووفق شهود فإن دبابات الاحتلال أطلقت نيرانًا مكثفة شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.