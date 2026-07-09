السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا لرعاياها في الأردن: ابحثوا عن ملجأ آمن

أصدرت السفارة الأمريكية لدى عمّان، تحذيرًا لرعاياها في الأردن، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار بمختلف أنحاء المملكة.

وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «التقارير تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو صواريخ في المجال الجوي الأردني».

ودعت رعاياها إلى البحث عن ملجأ آمن، والالتزام بالبقاء في أماكنهم ومنازلهم، ومتابعة المستجدات والتنبيهات الصادرة عن السلطات المحلية.

وأفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الخميس، بأن صفارات الإنذار دوت في مختلف أنحاء المملكة.

وبحسب موقع قناة «المملكة»، دوّت صفارات الإنذار في الأردن، الخميس، لتنبيه المواطنين وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.

وتجددت هجمات إيران ضد دول الخليج، تحديدًا باتجاه الكويت والبحرين، عقب أقل من 48 ساعة على استهدافات طالت البلدين، في مؤشر نحو تصعيد إيراني متواصل، رغم دعوات الخليج بتكثيف الاستقرار والتهدئة.

وتصدت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم، لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية جديدة، في حين ذكرت البحرين أيضًا أن منظوماتها الدفاعية اعترضت اعتداءات إيرانية.

وجاء التصعيد الإيراني في منطقة الخليج في أعقاب بدء الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، بهدف «تقويض قدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز»، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب، أن الاتفاق المؤقت لوقف الحرب مع إيران «انتهى».