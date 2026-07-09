ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الإيبولا في الكونغو إلى 600

قالت الحكومة الكونغولية إنه جرى تسجيل حالات إصابة جديدة بالإيبولا مشتبه بها في أجزاء من البلاد لم تصب مسبقا، فيما وصلت حصيلة الوفيات في أحدث تفش للإيبولا في الكونغو إلى 600 حالة.

وأفاد أحدث تقرير صادر عن الحكومة الذي نشر في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بأن الحالتين الجديدتين المشتبه بهما سجلا في كيسانجاني في إقليم تشوبو حيث لم يتم تسجيل إصابات سابقا. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة عبر البلاد إلى 1795 الآن.

وبحسب التقرير، إحدى الحالتين المشتبه بهما فيهما كانت متصلة بالمنطقة الصحية في "نيا نيا" بإقليم ايتوري، حيث جرى تسجيل الحالات الأولى بينما الحالة الأخرى "ليس لها صلة جغرافية واضحة بالتفشيات المعروفة" وتحقق السلطات في الأمر.

أعلنت السلطات الكونغولية عن تفش جديد للإيبولا في 15 مايو بعدما كان المرض ينتقل منذ أسابيع بدون رصد، بحسب منظمة الصحة العالمية. ونتج أحدث تفش عن فيروس بونديبوجيو النادر الذي ليس له أي لقاح أو علاج مرخص به.

وتعرقلت جهود احتواء الفيروس جراء فجوة تمويلية والهجمات على مراكز الصحة والصراع المستمر في شرق الكونغو وهو بؤرة التفشي.