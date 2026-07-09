ستارمر يلمح إلى إمكانية منح عطلة رسمية إضافية حال تتويج إنجلترا بكأس العالم

ألمح رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إمكانية إقرار عطلة إضافية رسمية حال تتويج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم لكرة القدم، وذلك قبل مواجهة النرويج ضمن منافسات دور الثمانية.

وأشاد ستارمر بمنتخب بلاده، قائلا "فوز إنجلترا على المكسيك يوم الإثنين، كان من أفضل المباريات التي شاهدتها لمنتخب بلادنا".

وأضاف أن الفوز على النرويج سيقرب إنجلترا من التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم والأولى منذ 60 عاما.

وبسؤاله عن إمكانية إقرار منح عطلة رسمية في حال فوز إنجلترا باللقب، قال السير كير للصحفيين في مؤتمر الناتو يوم الأربعاء "لا أريد استباق الأحداث، لكن اسألوني مجددا إذا صعدنا للنهائي".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن إقامة نهائي كأس العالم يوم الأحد 19 يوليو، سيجعل يوم الجمعة التالي هو الموعد الأرجح لعطلة رسمية احتفالية.

وتبادل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الدعابات مع نظيره النرويجي جوناس جار ستور خلال مشاركتهما في قمة الناتو بأنقرة، قائلا له إن منتخب إنجلترا لم يتوج بكأس العالم إلا في ظل حكومة حزب العمال.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين "أنا صديق مقرب له، فالعلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، رئيس وزراء النرويج شخصية محورية في التحالفات التي نعمل على بنائها".

واستدرك قائلا "لكننا سنفترق خلال 90 دقيقة خلال مباراة يوم السبت".

في سياق آخر، أكد كير ستارمر أنه رفض دعوات لمحاولة إلغاء البطاقة الحمراء التي تلقاها جاريل كوانساه في مباراة المكسيك، مثلما أقنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتعليق إيقاف اللاعب الأمريكي فولارين بالوجون للسماح له بخوض مباراة بلجيكا.

وختم قائلا "لقد تلقيت كما هائلا من الرسائل في الساعات الأولى من صباح الإثنين للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء، ولكنني لم أحاول الاستجابة لهذه المطالب".