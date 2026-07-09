ألمانيا: توقيف عراقيين اثنين من داعش بتهمة قيادة وحدة قتالية واحتلال مصفاة نفط

أمر الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا بإلقاء القبض على شخصين في ولاية شليسفيج-هولشتاين أقصى شمال البلاد، وذلك للاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم داعش.

ويُعتقد أن هذين الشخصين، وهما عراقيان، انضما إلى التنظيم في العراق، في موعد أقصاه عام 2014، وشاركا في القتال ضمن صفوفه. وتم إيداع الاثنين في الحبس الاحتياطي.

وتتهم أعلى سلطة للادعاء العام في ألمانيا أحد المشتبه بهما بالعمل ضمن شرطة الحسبة التابعة للتنظيم، إضافة إلى توليه قيادة إحدى الوحدات القتالية التابعة له. أما المشتبه به الآخر، فيُتهم بالقيام بالاشتراك مع مقاتلين آخرين من التنظيم بالسيطرة على مصفاة نفط مملوكة للدولة العراقية في مدينة بيجي شمال البلاد، ويوجه الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا إلى هذا الأخير تهمة ارتكاب جريمة حرب ضد الممتلكات. وأضاف الادعاء العام الاتحادي الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة كارلسروه أن هذا المتهم "قام علاوة على ذلك بمواصلة نشر دعاية تنظيم داعش بصورة مستمرة منذ يوليو 2022 عقب دخوله الأراضي الألمانية".

وبحسب الادعاء العام الاتحادي، نُفذت عمليتا الاعتقال أمس الأربعاء في منطقة شتورمارن، الواقعة بالقرب من مدينة هامبورج، على أيدي عناصر من المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية (التابع للشرطة). وفي اليوم نفسه، أبلغ قاضي التحقيق في المحكمة الاتحادية العليا بمدينة كارلسروه المشتبه بهما بأوامر القبض، وأمر بإيداعهما الحبس الاحتياطي.