تعاون مصري ألماني لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع كسوة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع "كسوة"، بتمويل من السفارة الألمانية بالقاهرة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل المجتمعي بما يسهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي إطلاق المرحلة الثالثة استكمالًا للنجاح الذي حققته المراحل السابقة من المشروع، والتي أسهمت في توفير الملابس الجديدة لآلاف المستفيدين، حيث تستهدف المرحلة الحالية توسيع نطاق المستفيدين والوصول إلى مزيد من الأسر في عدد من المحافظات، وفقًا لآليات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وكرامة.

ويُعد مشروع "كسوة" أحد المبادرات الإنسانية التي تنفذها المؤسسة بهدف توفير ملابس جديدة ولائقة للأطفال والسيدات والرجال من الأسر الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من إيمانها بأن توفير الاحتياجات الأساسية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكدت المؤسسة أن تمويل السفارة الألمانية بالقاهرة للمرحلة الثالثة من المشروع يعكس الثقة في دور مؤسسات المجتمع المدني المصرية، ويؤكد أهمية الشراكات الدولية في دعم المبادرات التنموية والإنسانية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق أثر مستدام داخل المجتمع.

ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثالثة توزيع آلاف قطع الملابس الجديدة على الأسر المستحقة، مع مراعاة احتياجات مختلف الفئات العمرية، بما يضمن تقديم الدعم بصورة تحفظ كرامة المستفيدين وتعزز شعورهم بالاندماج المجتمعي.

وتواصل مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة تنفيذ برامجها ومبادراتها في مجالات الصحة والتنمية والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، انطلاقًا من رؤيتها الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكًا، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال شراكات فاعلة مع الجهات الوطنية والدولية الداعمة لجهود التنمية.