المستشار الألماني يعلن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ توماهوك الأمريكية

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أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، أن بلاده توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ "توماهوك" .

جاء الاتفاق بين ألمانيا والولايات المتحدة على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة التركية أنقرة التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأعلن المستشار الألماني ميرتس عن هذه الصفقة خلال إلقاء بيان للحكومة أمام البرلمان الألماني في برلين.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني:" اتفقنا أيضًا مع الحكومة الأمريكية، على هامش اجتماع الناتو في أنقرة، على شراء صواريخ توماهوك الأمريكية ونشرها في ألمانيا". وأضاف ميرتس:" وبذلك نسد فجوة استراتيجية مهمة في قدراتنا الدفاعية. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل على تطوير أنظمة أوروبية خاصة بنا ونشرها في أوروبا".

وتهدف الحكومة الألمانية، من خلال شراء صواريخ كروز التي يصل مداها إلى 2500 كيلومتر، إلى سد فجوة في القدرات العسكرية للبلاد.