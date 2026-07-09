 تقديرات: وفاة أكثر من 5000 شخص بسبب الحر في ألمانيا خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقديرات: وفاة أكثر من 5000 شخص بسبب الحر في ألمانيا خلال يونيو الماضي

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 11:09 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 11:09 ص

أظهرت تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض وفاة نحو 5100 شخص في ألمانيا لأسباب مرتبطة بالحر خلال الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد في يونيو.

أصدر المعهد التقديرات اليوم الخميس، في أحدث تقاريره الأسبوعية بشأن الوفيات المرتبطة بالحر.

وشهدت ألمانيا عدة أيام من الحر الذي حطم الأرقام القياسية في نهاية يونيو، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في بعض أجزاء البلاد.

كما لحقت أضرار بالبنية التحتية جراء الأحوال الجوية المتطرفة. فلقد أدى انبعاج أسطح الطرق إلى غلق مؤقت للطرق السريعة بينما اضطربت خدمات السكة الحديد في بعض المناطق جراء الأضرار المرتبطة بالحر.

 


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