المعابر والحدود: توقف العمل مؤقتا في معبر الكرامة

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، اليوم الخميس، عن توقف العمل مؤقتاً في معبر الكرامة، وذلك نتيجة إضراب لدى الجانب الإسرائيلي من المعبر.

ودعت الهيئة، المسافرين بضرورة التريث وعدم التوجه إلى المعبر في الوقت الراهن، وإعادة جدولة مواعيد سفرهم، وذلك لحين صدور إشعار رسمي آخر يفيد باستئناف العمل، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكانت إسرائيل قد رفضت تمديد ساعات عمل جسر الكرامة، مبررة موقفها بالوضع الأمني الحالي.

وقالت سلطة المطارات الإسرائيلية، في رد لصحيفة "هآرتس"، إن الظروف الأمنية الراهنة، وما رافقها من تعزيز للإجراءات الأمنية عقب عمليتين أسفرتا عن مقتل خمسة إسرائيليين، إلى جانب التجنيد الواسع والمتواصل لقوات الاحتياط، لا تسمح في الوقت الحالي بتوسيع ساعات عمل المعبر.

وأضافت أن تشغيل جسر الكرامة سيبقى وفق الساعات المنصوص عليها في معاهدة السلام مع الأردن، متجاهلة الإشارة إلى اتفاقيات أوسلو التي تنص على تشغيل المعبر بشكل متواصل. وأوضحت أن مسألة ساعات العمل لا تزال قيد البحث مع الجانب الأردني، من دون أي إشارة إلى السلطة الفلسطينية.