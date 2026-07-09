يستعد المنتخب المغربي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الفرنسي مساء الخميس، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في لقاء يحمل طابعًا ثأريًا لـ"أسود الأطلس" بعد الخسارة أمام "الديوك" في نصف نهائي مونديال 2022.

ويأمل منتخب المغرب، بقيادة المدير الفني محمد وهبي، في مواصلة مشواره المميز بالبطولة وبلوغ الدور نصف النهائي، مستندًا إلى الأداء القوي الذي قدمه منذ انطلاق المنافسات.

وتكشف الأرقام عن تفوق فرنسي في تاريخ المواجهات بين المنتخبين، إذ التقيا في ست مباريات سابقة، حقق خلالها المنتخب الفرنسي أربعة انتصارات، بينما انتهت مباراتان بالتعادل، إحداهما ابتسمت للمغرب بركلات الترجيح خلال بطولة الملك الحسن الثاني الدولية الودية عام 1998.

وكانت أول مواجهة بين المنتخبين في 5 فبراير 1988 بمدينة موناكو، وانتهت بفوز فرنسا بنتيجة 2-1، قبل أن يتجدد اللقاء في الدار البيضاء عام 1998، حيث تعادل المنتخبان 2-2، وحسم المغرب الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

أما المواجهة الرسمية الوحيدة بين المنتخبين، فجاءت في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر، عندما فازت فرنسا بهدفين دون رد سجلهما تيو هيرنانديز وراندال كولو مواني، لتتأهل إلى المباراة النهائية.

وجاءت نتائج المواجهات السابقة بين المنتخبين كالتالي: فرنسا 2-1 المغرب عام 1988، المغرب 2-2 فرنسا ثم فوز المغرب بركلات الترجيح عام 1998، فرنسا 1-0 المغرب عام 1999، فرنسا 5-1 المغرب عام 2000، فرنسا 2-2 المغرب عام 2007، وأخيرًا فرنسا 2-0 المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتقام مباراة المغرب وفرنسا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، على أن تنقل عبر قنوات "بي إن سبورتس.

ووصل المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي بعد إقصاء هولندا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، ثم حقق فوزًا كبيرًا على كندا بثلاثية نظيفة، فيما تأهل المنتخب الفرنسي بعد الفوز على السويد بثلاثية دون رد، قبل أن يتجاوز باراغواي بهدف نظيف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليضرب موعدًا مع "أسود الأطلس" في واحدة من أقوى مباريات البطولة.