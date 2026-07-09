يونايتد يسعى لحسم مستقبل راشفورد قبل انطلاق تحضيرات الموسم الجديد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لحسم مستقبل مهاجمه ماركوس راشفورد قبل انطلاق المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة دبلن الشهر المقبل، في ظل استمرار الغموض بشأن وجهته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للتقارير عبر صحيفتي "ذا صن" و"تليجراف"، لا يزال الدولي الإنجليزي معروضًا للبيع، بينما تواصل إدارة مانشستر يونايتد دراسة الخيارات المتاحة لإتمام صفقة انتقاله هذا الصيف، سواء داخل الدوري الإنجليزي أو خارجه.

وفي الوقت ذاته، وضعت إدارة النادي خطة بديلة تحسبًا لعدم إتمام أي انتقال، تقضي بإعادة دمج راشفورد ضمن صفوف الفريق الأول تحت قيادة المدرب مايكل كاريك، ليشارك في الاستعدادات للموسم الجديد بصورة طبيعية.

ويأمل مانشستر يونايتد في حسم ملف اللاعب قبل بدء فترة الإعداد، لتجنب استمرار حالة عدم اليقين، سواء عبر بيعه أو الإبقاء عليه ضمن مشروع الفريق للموسم المقبل.