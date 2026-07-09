لامين يامال: تألقي يبدأ من الأدوار النهائية

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أكد لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا على أنه يظهر بمستواه الحقيقي في البطولات عندما تقترب من مراحلها الحاسمة.

ويستعد المنتخب الإسباني لمواجهة بلجيكا في دور الثمانية من بطولة كأس العالم، حيث يسعى "الماتادور" لتحقيق لقبه الثاني من خلال مواصلة التقدم في البطولة.

وقال يامال في تصريحات صحفية: "عادةً لا أتألق في دور المجموعات، فالبداية الحقيقة بالنسبة لي تكون من دور الـ16، وكلما يقترب نصف النهائي أشعر أنني في حالة أفضل".

وتابع حسبما نقل موقع "ذا تاتش لاين": "لم ألعب منذ شهرين، والأمر يبدو مختلفا عندما تخوض 7 مباريات متتالية.. أحتاج لمواصلة اللعب، فالمباريات الكبرى قادمة".

وأشار أيضا إلى ترحيبه بفكرة انضمام جوليان ألفاريز لاعب الأرجنتين وأتلتيكو مدريد إلى صفوف برشلونة، مشيرا إلى أنه يناسب أسلوب لعب البارسا.

وقال: "لا أعرف حقيقة موقفه، لكنه إذا كان بصدد الانتقال لبرشلونة فهو مُرحب به".