الرئيس اللبناني يؤكد للسفير الأمريكي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب

استقبل الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيروت، السفير الأمريكي ميشال عيسى، حيث بحثا الاستعدادات للزيارة الرسمية التي سيجريها عون، إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أكد عون، خلال اللقاء، ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، داعيًا إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية والالتزام بما نصت عليه الصيغة الإطارية التي أُعلنت عقب المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن.

وشدد الرئيس اللبناني على ضرورة وقف القصف وعمليات التفجير والتجريف التي تنفذها القوات الإسرائيلية في عدد من البلدات والقرى التي لا تزال تحتلها.

من جانبه، أكد السفير الأمريكي أن زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وتعكس اهتمام الرئيس الأمريكي بلبنان وحرصه على دعم الأمن والاستقرار فيه.

وفيما يتعلق بالاجتماع المرتقب في روما يومي 14 و15 يوليو، أوضح عيسى أن نقل الاجتماعات إلى العاصمة الإيطالية جاء لـ«أسباب تقنية» تتعلق بتسهيل مشاركة الوفود، مشيرًا إلى أن اللقاءات ستركز على استكمال تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، ولا سيما تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة الجوانب القانونية والفنية وآليات التنفيذ.

وأضاف أن اجتماعات روما تمثل امتدادًا للمباحثات السابقة، وأن لقاءات أخرى ستُعقد لاحقًا لمتابعة تنفيذ الاتفاق وفق المراحل التي سيتم التوافق عليها.

وبشأن المناطق التجريبية، أوضح السفير الأمريكي أن الاستعدادات جارية لتنفيذ التفاهمات، لافتًا إلى وصول وفد عسكري أمريكي إلى بيروت خلال الأيام المقبلة، للتنسيق الميداني ووضع آليات التنفيذ، بما يضمن عدم حدوث فراغ أمني عند انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المحددة، على أن يُحدد موعد بدء التنفيذ بعد استكمال الاجتماعات التنسيقية.