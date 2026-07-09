تداول أسئلة وإجابات بزعم أنها لامتحان الفيزياء للثانوية العامة على صفحات الغش الإلكتروني

تداولت صفحات الغش الإلكتروني أسئلة وإجابات زعمت أنها لامتحان الفيزياء للثانوية العامة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم مصدر الأسئلة للتحقق من صحتها.

وحذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب من حمل الهاتف المحمول باللجان حتى لو كان مغلقا، وأكدت أن كل من يحاول الغش باستخدام أي وسيلة من وسائل الغش (إلكترونية أو ورقية) أو يرتكب أي فعل من شأنه الإخلال بالامتحان يعرض نفسه لإلغاء الامتحان تطبيقاً للقرارات الوزارية الصادرة بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه، وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية وفقاً لأحكام القانون (٢٠٥) لسنة ٢٠٢٠ الصادر بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ويجب عليك الاطلاع على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان، اليوم، في مادتي الفيزياء والتاريخ.