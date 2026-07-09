مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين أثناء تنفيذ مهام إزالة الألغام في محيط سد تشرين بريف حلب

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» بمقتل أحد جنود الجيش العربي السوري، وإصابة اثنين آخرين، أثناء تنفيذ مهام إزالة الألغام في محيط سد تشرين بريف حلب.

ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المدنيين في عدد من المناطق السورية، ما يستدعي مواصلة جهود إزالتها وتعزيز التوعية بمخاطرها.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير صدر في 4 من أبريل الماضي، مقتل ما لا يقل عن 3799 مدنيًا في سوريا؛ بسبب الألغام والذخائر العنقودية منذ مارس 2011.

وأوضح التقرير أن الضحايا بينهم 1000 طفل و377 امرأة، مشيرًا إلى أن خطر هذه المخلفات لا يزال قائمًا رغم سقوط النظام السابق في ديسمبر 2024.

وأضاف التقرير أن الفترة التي أعقبت سقوط النظام شهدت مقتل 329 مدنيًا، بينهم 65 طفلًا، نتيجة عودة أعداد كبيرة من النازحين إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية التي ما تزال ملوثة بمخلفات الحرب.

وأشار إلى أن محافظات حلب والرقة ودير الزور وحماة تصدرت قائمة المناطق الأكثر تضررًا من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

وأعلن الدفاع المدني السوري أن فرقه تمكنت من إزالة أكثر من 29 ألف ذخيرة غير منفجرة منذ بدء عملها، بينها أكثر من 24 ألف قنبلة عنقودية.

وأكدت المؤسسة أن التخلص من كل ذخيرة غير منفجرة يمثل حماية لحياة المدنيين، مشيرة إلى أن هذه المخلفات تشكل عائقًا أمام الاستقرار وعودة النشاطات اليومية والتعليم.

وحذرت من التأثيرات الجسدية والنفسية لهذه المخاطر، خصوصًا على الأطفال الذين يعدون الفئة الأكثر تعرضًا للحوادث بسبب الاقتراب من الأجسام الخطرة أثناء اللعب أو التنقل.