شهدت مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالدقي، صباح اليوم، انتظاما في استقبال طلاب الثانوية العامة 2026، لأداء امتحاني الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط.

وبدأ دخول الطلاب إلى اللجان في الثامنة والنصف صباحا، حيث خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة باستخدام العصا الإلكترونية، مع التأكد من عدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية أو متعلقات محظور دخولها إلى اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وشهد محيط المدرسة انتشارا أمنيا مكثفا لتنظيم حركة دخول الطلاب، فيما تم إبعاد أولياء الأمور عن بوابات المدرسة قبل بدء الامتحان، حفاظًا على الهدوء ومنع التكدس أمام اللجان.

ورصدت "الشروق" حالة من التركيز والترقب بين الطلاب قبل دقائق من انطلاق الامتحان، حيث حرص عدد منهم على مراجعة الملاحظات الأخيرة، فيما اكتفى آخرون بتبادل الدعوات والتمنيات بالتوفيق.

وقال الطالب محمد حسن، بالشعبة العلمية، إنه يتمنى أن تأتي أسئلة الفيزياء واضحة وتراعي الفروق الفردية، موضحا أن المادة تحتاج إلى تركيز كبير، لكنه يثق في المجهود الذي بذله طوال العام.

فيما قال الطالب أحمد عادل، بالشعبة العلمية، إن الساعات التي تسبق دخول اللجنة تكون الأصعب نفسيًا، معربا عن أمله في أن يكون الامتحان مباشرا، وأن يحصل كل طالب على ثمرة تعبه.

وأضافت الطالبة منة الله السيد، بالشعبة الأدبية، أنها أنهت مراجعة مادة التاريخ قبل الامتحان بساعات، وتتمنى أن تأتي الأسئلة من الأفكار المتوقعة، وأن يكون الوقت كافيا للإجابة والمراجعة.

وقالت الطالبة سارة محمود، بالشعبة الأدبية، إن جميع الطلاب ينتظرون امتحانا متوازنا بعيدا عن التعقيد، مؤكدة أن الهدوء داخل اللجان يساعد على التركيز وتقديم أفضل أداء.