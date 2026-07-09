الإفراج عن المطرب اللبناني السابق فضل شاكر بكفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية

أعلنت السلطات اللبنانية، اليوم، الإفراج بكفالة عن المطرب اللبناني السابق فضل شاكر، الذي تحول إلى ناشط مسلح، بعدما أمضى عدة أشهر في السجن بانتظار إعادة محاكمته بتهم تتعلق بالانتماء إلى جماعة مسلحة وغسل الأموال، حسبما ذكر مسؤولون قضائيون.

وكان شاكر قد سلم نفسه إلى جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية في أكتوبر الماضي بعد 12 عاما من اختبائه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا الساحلية.

وحوكم شاكر غيابيا في عام 2020، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 22 عاما بتهمة دعم "جماعة إرهابية" على خلفية الاشتباكات الدامية التي اندلعت في عام 2013 بين مسلحين سنة وعناصر من الجيش اللبناني في محيط مدينة صيدا.

وقال أربعة مسؤولين قضائيين إن شاكر دفع كفالة مالية قدرها 500 مليون ليرة لبنانية (5500 دولار)، حيث تم الإفراج عنه اليوم الأربعاء، بعد استجوابه بشأن سلسلة من الاتهامات، من بينها الانتماء إلى جماعة مسلحة، وتمويل جماعات مسلحة، وغسل الأموال، إضافة إلى التهمة الأبرز المتعلقة بالمشاركة في اشتباكات صيدا عام 2013.

ولم يرد شاكر أو محاميه على طلبات التعليق بشأن قرار الإفراج عنه أو تفاصيل الكفالة.