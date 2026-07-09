ترامب: أي هجمات إيرانية جديدة على السفن ستقابل برد أشد

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجمات جديدة على السفن ستقابل برد أشد، وذلك بعد أن شن الجيش الأمريكي موجة جديدة من الضربات على البلاد.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "هذا رد انتقامي على قصف إيران للسفن أمس. وإذا تكرر ذلك، فسيكون الرد أشد بكثير!".

وقالت القيادة المركزية الأمربكية إنها شنت موجة جديدة من الضربات بهدف الحد من قدرة طهران على تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

ولم تعلن طهران رسميا مسؤوليتها عن أحدث الهجمات على السفن. إلا أن إيران كانت قد أكدت أن المسار الذي حددته عبر مضيق هرمز هو الوحيد الآمن للملاحة.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال ترامب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة إن وقف إطلاق النار الهش، الذي تم الاتفاق عليه في أبريل "انتهى".

وكان ممثلون عن واشنطن وطهران توصلوا إلى اتفاق إطاري في منتصف يونيو، بهدف إتاحة فترة تفاوض تمتد 60 يوما، وتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع.

لكن بعد أحدث جولة من القتال، لم يعد واضحا ما إذا كان هذا الجدول الزمني لا يزال قائما.