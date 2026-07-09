تفشي عدوى طفيلية يصيب نحو ألف شخص في ولاية ميشيجان الأمريكية

شُخصت إصابة نحو ألف شخص في ولاية ميشيجان الأمريكية بعدوى طفيلية يمكن أن تسبب إسهالا مائيا يستمر لأسابيع، في أكبر تفش من نوعه في تاريخ الولاية، وأحد أكبر حالات التفشي على مستوى الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة.

ولم تسجل أي وفيات، كما لم تحدد السلطات بعد مصدر عدوى طفيلي السيكلوسبورا. وفي الوقت نفسه، تتواصل التحقيقات بشأن حالات مرضية مشابهة في 28 ولاية أخرى، من بينها أوهايو، حيث أُصيب أيضا أشخاص يعيشون على الجانب الآخر من الحدود مع ميشيجان.

وكانت سلطات ميشيجان أعلنت لأول مرة عن التفشي الأسبوع الماضي، عندما أبلغ عن أكثر من 170 إصابة، جميعها في الركن الجنوبي الشرقي من الولاية، منذ 22 يونيو/حزيران. وعادة ما تسجل ميشيجان نحو 50 حالة فقط سنويا.

وأفادت الولاية، الأربعاء، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 992 حالة، بينها نحو 40 حالة استدعت دخول المستشفى. وعلى الجانب الآخر من حدود الولاية، سجلت مقاطعة لوكاس في أوهايو 306 إصابات حتى الأربعاء، فيما شهد شمال غرب أوهايو أكثر من 500 حالة.

ويعد التحقيق في موجات تفشي السيكلوسبورا أمرا معقدا، كما يصعب تحديد مصادر التلوث الغذائي المسببة لها، لكن ناتاشا باجداساريان، كبيرة المسؤولين الطبيين في ولاية ميشيجان، قالت لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، الأربعاء: "من الواضح أن هناك تفشيًا مترابطا يحدث في الوقت الحالي".