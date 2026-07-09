 يهود متشددون يقتحمون قاعدة عسكرية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال مُتهربين من الخدمة العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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يهود متشددون يقتحمون قاعدة عسكرية في إسرائيل احتجاجا على اعتقال مُتهربين من الخدمة العسكرية

أ ش أ
نشر في: الخميس 9 يوليه 2026 - 7:04 ص | آخر تحديث: الخميس 9 يوليه 2026 - 7:04 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي أن محتجين من اليهود المتشددين (الحريديم) اقتحموا، مساء اليوم الأربعاء، قاعدة "بيت ليد" العسكرية التي تضم سجن "نيفيه تسيديك" العسكري والمحاكم العسكرية.

وأوضح الجيش - في بيان صحفي أوردته القناة السابعة الإسرائيلية - أن الاحتجاج بدأ خارج القاعدة، قبل أن يتحول إلى أعمال عنف، حيث اقتحم المحتجون المنشأة العسكرية.

وأضاف أن قوات الشرطة العسكرية أخلت جميع المقتحمين من القاعدة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، جاء الاحتجاج على خلفية اعتقال شبان من الحريديم مطلوبين للتجنيد الإجباري بعد تهربهم من أداء الخدمة العسكرية.


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