زيزو: ما حققه المنتخب سيظل محفورًا في تاريخ مصر

أعرب أحمد سيد "زيزو"، لاعب منتخب مصر، عن فخره وسعادته بالمشاركة في بطولة كأس العالم، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة سيظل علامة مضيئة في تاريخ الكرة المصرية.

وودّع منتخب مصر منافسات المونديال من دور الـ16، عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، بعد أداء قوي حظي بإشادة واسعة.

وكتب زيزو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "ما حدث ليس مجرد إنجاز كروي، بل لحظة ستبقى محفورة في تاريخ مصر".

وأضاف: "فخور جدًا بما حققناه، وأكثر فخرًا بكوني جزءًا من رحلة رسمت البسمة على وجوه ملايين المصريين. لا يوجد شعور يضاهي رؤية شعب كامل سعيدًا، وممتلئًا بالفخر ببلده".

وتابع: "منذ سنوات ونحن نحلم بأن تكتب مصر تاريخًا جديدًا في كأس العالم، واليوم أصبح هذا الحلم واقعًا. هذا الإنجاز لا يخص جيلًا بعينه أو مجموعة لاعبين، بل هو إنجاز لكل مصري آمن ودعم وساند حتى اللحظة الأخيرة".

وواصل: "سعادة مصر اليوم لا تُقدّر بثمن، فلا يوجد لقب يعادل لحظة رؤية علم بلدك مرفوعًا، واسمها يتردد بكل فخر واحترام بين أكبر منتخبات العالم".

واختتم زيزو تصريحاته قائلاً: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، وأتمنى أن يكون هذا الإنجاز مجرد بداية، وأن تظل راية مصر مرفوعة دائمًا في أعلى مكان".