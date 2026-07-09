أشرف زكي بعد رفض غرفة صناعة السينما مطالب الممثلين بحق الأداء العلني: هنقعد ونتفاهم

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن رفض غرفة صناعة السينما مطالبات الممثلين بحق الاداء العلني لأعمالهم الفنية، إن النقابة لا تتجه إلى التصعيد في هذا الملف مشددًا على أن الحوار هو السبيل للوصول إلى اتفاق مع الغرفة.

وأضاف "زكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى، أمس الأربعاء: “إحنا مش في تصعيد أو مشكلة، ولازلت أتحدث بكل الحب والود وبالمنطق، وقلت نقعد نتفاهم ونشوف”، مؤكدًا على أنه يدافع عن حقوق أعضاء النقابة “حتى آخر قطرة في دمه”.

ولفت إلى أن المنتج هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، رحب بعقد جلسة مشتركة، موضحًا: “إحنا لينا حقوق، وهما والدولة لها حقوق، وهنقعد ونتناقش”.

وأكد على أن النقابة لن تفاجئ غرفة صناعة السينما بأي عقود، موضحًا: “إحنا مش هنفاجئهم بعقد، إحنا عايزين نقعد معاهم ونتفق على شكل العقد، إحنا مع بعض مش ضد بعض، وهنقعد ونتفاهم”.

وشدد على أن الهدف هو الحفاظ على حقوق الفنانين، لافتًا إلى أنه لا يجوز أن يرحل فنانون أثروا الحركة الفنية، ثم يُحرم أبناؤهم من الاستفادة من حقوقهم.

وفي سياق آخر، تطرق إلى الحالة الصحية للفنان ماجد المصري، موضحًا أنه يعاني من مشكلة بسيطة في العين، مضيفًا: “الحمد لله هو كويس، وراح للدكتور وهيشوفه، وإن شاء الله تبقى سليمة”.

وكانت غرفة صناعة السينما أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض، ودعت إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.