أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، تعاقده رسميًا مع حارس المرمى إيفان بروفيديل قادمًا من لاتسيو، في صفقة بلغت قيمتها 3 ملايين يورو، بعقد يمتد حتى يونيو 2029.

وخضع بروفيديل للفحوصات الطبية بنجاح قبل توقيع العقود، ليصبح الحارس الجديد للنيراتزوري، بعدما أبدى رغبته في الانتقال إلى إنتر، النادي الذي يشجعه منذ طفولته.

ومن المنتظر أن ينافس الحارس البالغ من العمر 32 عامًا الإسباني جوسيب مارتينيز على حراسة مرمى الفريق خلال الموسم الجديد، عقب رحيل السويسري يان سومر.

وبدأ بروفيديل مسيرته في قطاعي الناشئين بناديي أودينيزي وكييفو، قبل أن يدافع عن ألوان بيروجيا وبيزا ومودينا ويوفي ستابيا وبرو فيرتشيلي وإمبولي، ثم تألق مع سبيزيا، لينتقل إلى لاتسيو في صيف 2022 مقابل 2.55 مليون يورو.

وكان موسم الحارس الإيطالي قد انتهى مبكرًا في مارس الماضي بعد تعرضه لإصابة قوية في الكتف استدعت خضوعه لجراحة دقيقة، وتشير التوقعات إلى أنه لن يكون جاهزًا للمشاركة قبل نهاية أغسطس المقبل، ما يعني أن إنتر قد ينتظر بعض الوقت قبل ظهوره الأول بقميص الفريق.

ورغم انضمامه إلى المنتخب الإيطالي الأول في عدة مناسبات، لم يسجل بروفيديل أي مشاركة رسمية مع "الآتزوري" حتى الآن.