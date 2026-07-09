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أعرب إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، عن حزنه الشديد عقب الخروج من منافسات كأس العالم، موجّهًا الشكر لزملائه والجهاز الفني بعد انتهاء مشوار الفراعنة.

وودّع منتخب مصر البطولة من دور الـ16، عقب خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة شهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة.

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الحمد لله على كل شيء، هناك هزائم تؤلم أكثر من أي كلمات، وهذه واحدة منها".

وأضاف: "أعتذر لكل من تعلق بهذا الحلم، ولكل من آمن بنا وكان ينتظر أن نفرحه. كنا نتمنى مواصلة المشوار وتحقيق ما يليق بدعمكم، وقاتلنا بكل ما نملك، لكن قدر الله وما شاء فعل".

وواصل: "كل الشكر والتقدير للجهاز الفني، ولكل زملائي اللاعبين على المجهود الكبير والروح العالية والقتال حتى اللحظة الأخيرة".

ووجّه رسالة خاصة للجماهير قائلاً: "الشكر الأكبر لكل من ساندنا ووقف خلفنا وآمن بنا منذ اليوم الأول وحتى الدقيقة الأخيرة".

واختتم تصريحاته: "أعدكم بأننا سنعود أقوى، وسنواصل القتال بكل ما لدينا من أجل إسعادكم وتشريف اسم مصر.. تحيا مصر دائمًا".

وشارك إمام عاشور في جميع مباريات منتخب مصر خلال البطولة، ونجح في تسجيل هدفين أمام منتخبي بلجيكا وأستراليا.