لافروف: روسيا مستعدة لدعم استقلال إفريقيا الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة داخل القارة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، استعداد بلاده لمساعدة الدول الإفريقية على تعزيز استقلالها الاقتصادي، مشددا على دعم موسكو لجهود القارة في إدارة مواردها الطبيعية وتحقيق القيمة المضافة داخل إفريقيا.

وقال لافروف - خلال مؤتمر صحفي عقب اختتام المشاورات الوزارية الثانية بين روسيا وتحالف دول الساحل - إن الدول الإفريقية تشهد حاليا "صحوة ثانية" تسعى من خلالها إلى إدارة مواردها الطبيعية بنفسها؛ بدلا من تصديرها خاما إلى الخارج؛ حيث تتحقق القيمة المضافة.

وأضاف أن روسيا على استعداد للإسهام في هذا التوجه، مشيرا إلى أن الاتحاد السوفيتي أسهم سابقا في تطوير الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحكومية في عدد من الدول الإفريقية؛ بهدف إرساء أسس التنمية الاقتصادية المستقلة. وفق وسائل الإعلام الروسية.

وأوضح أن هذا الملف أصبح يحظى باهتمام رئيسي من جانب الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية، مؤكدا أن الشركات الروسية والحكومة والمؤسسات الاقتصادية والمالية المعنية مستعدة لتقديم دعم فعّال للدول الأفريقية، لافتًا إلى أن خطوات مهمة أُنجزت بالفعل، إلا أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به.

وكان لافروف قد أعلن - في وقت سابق - أنه نقل دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر؛ للمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المقرر عقدها في موسكو خلال شهر أكتوبر المقبل.

وتسعى روسيا إلى تعزيز حضورها الاقتصادي في إفريقيا عبر توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية، والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطاقة في عدد من دول القارة.