لينيكر يطالب بإلغاء تقنية الفيديو في المونديال عقب مباراة مصر والأرجنتين

شنّ جاري لينيكر، أسطورة الكرة الإنجليزية، هجومًا حادًا على تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، مطالبًا بإلغائها من بطولات كرة القدم، وذلك على خلفية الجدل التحكيمي الذي شهدته مواجهة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم تأهله إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه المثير على نظيره المصري بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة، ضمن منافسات دور الـ16 من المونديال.

وأثارت المباراة حالة واسعة من الجدل بسبب عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف لمنتخب مصر واحتساب هدف آخر مشابه لصالح الأرجنتين، ما فتح باب الانتقادات لتقنية الفيديو.

وأبدى لينيكر اتفاقه مع آلان شيرر بشأن عدم صحة قرار إلغاء هدف مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"، الذي سجله في مرمى الحارس إيميليانو مارتينيز، مؤكدًا أن المشكلة لا تتعلق بالحكام بقدر ما ترتبط بآلية تطبيق التقنية نفسها.

وقال لينيكر، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "أتفق تمامًا مع شيرر، لكننا لن نحصل على الاتساق في قرارات الـVAR، لأن أسلوب تطبيقها يتغير باستمرار".

وأضاف: "في بداية البطولة كان التدخل محدودًا، ثم ازداد تدريجيًا، والآن أصبح أكبر بكثير، وربما يتراجع مجددًا بعد الجدل الأخير.. المشكلة الحقيقية تكمن في التقنية نفسها".

وتابع: "الأزمة تدور حول معيار التدخل، هل المخالفة تستحق أم لا؟ لو تم التعامل مع الحالات ببساطة على أنها خطأ أو لا، لانتهى الجدل، لكنهم يتمسكون بفكرة أن الخطأ يجب أن يكون واضحًا بدرجة كبيرة".

واختتم لينيكر تصريحاته بالتأكيد على أن الجدل سيستمر طالما استمرت التقنية بهذا الشكل، مشددًا على أن الحل يكمن في منح الفرق حق طلب مراجعة القرارات التحكيمية، وهو النظام الذي يرى أنه سيُطبق مستقبلًا.