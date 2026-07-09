الذهب العالمي ينخفض وسط مخاوف التضخم مع تجدد التوتر في الشرق الأوسط

انخفض سعر الذهب اليوم الخميس وحوم قرب أدنى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله في الجلسة الماضية، بفعل تصاعد ​التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط ‌للارتفاع وأذكى المخاوف حيال التضخم وبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

بحلول الساعة 0343 بتوقيت جرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى ​4060.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعد نزوله أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى ​له منذ مطلع يوليو تموز. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة ⁠للذهب تسليم أغسطس آب 0.3 بالمئة عند 4069.80 دولار.



وأعلن الجيش ​الأمريكي أمس الأربعاء شن غارات جديدة على إيران لإبقاء مضيق هرمز ​مفتوحا أمام الملاحة البحرية، مما دفع إيران لشن هجمات على الكويت والبحرين في أحدث تصعيد ينذر بانهيار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها ​اليوم الخميس.

وقال كلفن وانج كبير محللي السوق لدى أواندا "العامل المحفز ​الداعم لهذا الاتجاه الهبوطي للذهب هو إعادة تقييم احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية ‌مرة ⁠ثانية في الربع الأول من العام المقبل".

وأضاف "بعد تبادل الضربات أمس، أصبح اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران هشا في الوقت الحالي، لذا قد تصبح الأوضاع متقلبة مرة أخرى".

وبحسب أداة ​فيد ووتش التابعة ​لسي.إم.إي، ترى الأسواق ⁠احتمالا نسبته 68 بالمئة لرفع سعر الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول وبنسبة 87 بالمئة لرفعها في ​يناير كانون الثاني 2027.



وفي حين يُنظر إلى الذهب ​على أنه ⁠وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة عادة ما تؤثر سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع ⁠سعر ​الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى ​57.77 دولار للأوقية، في حين ارتفع سعر البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1591.13 دولار وزاد ​سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1223.95 دولار.