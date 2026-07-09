مؤسسات مالية: الاقتصاد العالمي يتحمل صدمة حرب الشرق الأوسط

قال مدراء صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية ​والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية في ‌بيان مشترك اليوم الأربعاء إن الاقتصاد العالمي أبدى متانة في مواجهة الصدمة الناجمة ​عن الحرب في الشرق الأوسط.

ودعا القادة، الذين ​يجتمعون بانتظام لتقييم تداعيات الحرب، إلى إحراز تقدم ⁠نحو حل الصراع وإعادة فتح ​مضيق هرمز مشيرين إلى أن الحرب تثير مخاوف ​أعمق بشأن النمو واستقرار الأسعار.

وجاء في البيان "لا تزال مستويات الضبابية مرتفعة، وقد تستمر تداعيات الحرب ​لفترة طويلة. ولا تزال أسواق ​الطاقة وحركة البضائع تواجه ضغوطا".



وتعهد القادة بمواصلة العمل ‌معا ⁠ومع الدول الأعضاء لمراقبة التطورات في مجالات الطاقة والتجارة والاقتصاد، مع تعزيز استعدادهم لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم ​الأمر. وقالوا ​إن ⁠الدعم المقدم للبلدان قد يشمل مساعدتها على تعزيز قدرات الصمود ​في مجالات الطاقة والغذاء والتجارة ​والاقتصاد.

ويتوقع ⁠صندوق النقد الدولي انخفاض النمو العالمي إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من ⁠3.5 ​بالمئة في 2025 نتيجة ​للحرب، قبل أن ينتعش إلى 3.4 بالمئة في ​2027.