تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الخميس، نحو مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخب فرنسا ونظيره المغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

ويحتضن ملعب بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية اللقاء المرتقب، الذي ينطلق في تمام الحادية عشرة مساءً، في افتتاح مواجهات دور الثمانية من المونديال.

وتحمل المواجهة طابعًا ثأريًا لمنتخب المغرب، بعدما ودّع على يد فرنسا نسخة 2022 في قطر من الدور نصف النهائي، عقب الخسارة بهدفين دون رد، في طريق "الديوك" نحو النهائي.

وقدم "أسود الأطلس" مشوارًا قويًا في النسخة الحالية، بعدما استهلوا دور المجموعات بتعادل أمام البرازيل، قبل تحقيق انتصارين على اسكتلندا وهايتي، ليحجزوا بطاقة التأهل وصيفًا عن المجموعة الثالثة. وواصل المنتخب المغربي تألقه في الأدوار الإقصائية، بإقصاء هولندا بركلات الترجيح، ثم التفوق على كندا بثلاثية نظيفة.

على الجانب الآخر، أكد منتخب فرنسا منذ البداية أنه أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بعدما حقق سلسلة انتصارات قوية في دور المجموعات على حساب السنغال، العراق، والنرويج. وواصل "الديوك" عروضهم المميزة في الأدوار الإقصائية، بالفوز على السويد بثلاثية نظيفة، قبل تجاوز باراجواي بهدف دون رد في ثمن النهائي.

وتزخر المواجهة بالعديد من النجوم، يتقدمهم كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي وأحد أبرز المنافسين على لقب هداف البطولة، إلى جانب عثمان ديمبيلي. في المقابل، يعوّل المنتخب المغربي على مجموعة من أبرز لاعبيه، مثل أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وسفيان رحيمي، رغم الغياب المحتمل لإسماعيل الصيباري بداعي الإصابة.

وتُقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.