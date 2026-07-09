تعزيزات أمنية مشددة في فرنسا قبل مواجهة المغرب بربع نهائي المونديال

تشهد فرنسا حالة من الاستنفار الأمني المكثف، قبيل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي فرنسا والمغرب، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لهذا اللقاء المرتقب.

وكشفت تقارير صحفية، نقلًا عن صحيفة "آس" الإسبانية التي استندت إلى "لو باريزيان" الفرنسية، أن العاصمة باريس تستعد لتنفيذ خطة أمنية استثنائية تهدف إلى منع أي أعمال شغب أو اضطرابات محتملة في الشوارع تزامنًا مع المباراة.

وأوضحت التقارير أن مديرية شرطة باريس أصدرت قرارًا بالسماح باستخدام الطائرات المُسيّرة لمراقبة الأوضاع الأمنية، في خطوة تهدف إلى تأمين الحدث الكروي وضمان خروجه بصورة آمنة.

كما ستشهد منطقة الشانزليزيه انتشارًا أمنيًا مكثفًا على مدار الساعة، خاصة في ظل الأحداث السابقة التي شهدتها المنطقة خلال احتفالات تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا مؤخرًا.

وفي السياق ذاته، تستعد بعض المتاجر لاتخاذ إجراءات احترازية، من بينها تغطية الواجهات بألواح خشبية تحسبًا لأي أعمال تخريب أو سرقة، فيما قررت السلطات إغلاق عدد من محطات المترو القريبة لتفادي التكدس الجماهيري.

ومن المنتظر أيضًا إغلاق عدة محطات على خطوط المترو بهدف تقليل أعداد المشجعين المتواجدين في محيط الشانزليزيه خلال وبعد انتهاء المباراة.

يُذكر أن الجالية المغربية تُعد من أكبر الجاليات في فرنسا، حيث تُقدر بنحو 300 ألف نسمة في باريس، وما يقرب من 2.2 مليون نسمة على مستوى البلاد، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة الفرنسية.