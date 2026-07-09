البرلمان الألماني يوافق على طلبية شراء فرقاطات لتعزيز البحرية الألمانية

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وافقت لجنة الميزانية بالبرلمان الألماني (البوندستاج)، اليوم الأربعاء، على شراء أربع فرقاطات جديدة من طراز أيه-200 ديكو من إنتاج شركة "تي كيه إم إس" لبناء السفن الحربية الألمانية، وذلك لتعزيز البحرية الألمانية والوفاء بالتزاماتها تجاه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزارة الدفاع الألمانية، في بيان، إن "هذا سيمكن البحرية الألمانية من أداء مهمتها الأساسية في مكافحة الغواصات البحرية، وبالتالي الوفاء بالتزاماتنا تجاه حلف الأطلسي (الناتو) بأسرع وقت ممكن".

ومن المقرر أن تطلب ألمانيا في البداية أربع فرقاطات، مع وجود خيار لشراء أربع فرقاطات إضافية.

ومن المقرر أن تتسلم البحرية الألمانية أول فرقاطة في عام 2029.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة أول أربع فرقاطات نحو 3ر6 مليار يورو (4ر7 مليار دولار).

وقدرت وزارة الدفاع تكلفة شراء أربع فرقاطات إضافية بنحو 3ر5 مليار يورو إضافية.