وصول أولى دفعات المهاجرين إلى بريطانيا عبر بحر المانش في يوليو

وصل مهاجرون إلى المملكة المتحدة بعد عبورهم بحر المانش (القنال الإنجليزي)، في أولى حالات الوصول المسجلة خلال شهر يوليو الحالي، مستغلين الأجواء المشمسة والدافئة.

وأظهرت الصور أشخاصا يرتدون سترات نجاة وهم يترجلون صباح اليوم الأربعاء من قارب تابع لقيادة أمن الحدود في ميناء دوفر بمقاطعة كينت، وبدا أن من بين الذين استقبلهم المسؤولون في الميناء أطفالاً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية ( بي ايه ميديا).

وتعد هذه عمليات العبور الأولى من نوعها في شهر يوليو، حيث سجلت أحدث أرقام وزارة الداخلية البريطانية وصول 63 مهاجرا في آخر حصيلة تم رصدها يوم 30 يونيو الماضي.

وحتى أمس الثلاثاء، بلغ عدد المهاجرين الذين قطعوا الرحلة عبر بحر المانش هذا العام نحو أحد عشر ألفا وثمانمائة وأربعة وثمانون مهاجرا.

ويأتي ذلك في وقت شهد فيه عدد المهاجرين الواصلين إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضا حادا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ويمثل هذا الرقم انخفاضا بنسبة 44% مقارنة بالعدد المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي (واحد وعشرون ألفا ومائة وسبعة عشر مهاجرا)، وتراجعا بنسبة 12% مقارنة بعام 2024 (ثلاثة عشر ألفاً وخمسمائة وأربعة وسبعين مهاجراً).

ويرجح أن يعود هذا الانخفاض الحاد إلى عدة عوامل، من بينها أحوال الطقس، وإمدادات قطع غيار القوارب الصغيرة، والسياسات الحكومية، فضلا عن أعداد المهاجرين الواصلين إلى أوروبا من مناطق أخرى في العالم.