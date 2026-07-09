حريق ضخم في مركز لوجستي بميلانو الإيطالية

دعت السلطات في مدينة ميلانو عشرات الآلاف من السكان إلى إبقاء النوافذ والأبواب مغلقة، عقب اندلاع حريق كبير في المدينة الواقعة شمالي إيطاليا.

وقالت فرق الإطفاء إن الحريق اندلع مساء الأربعاء في مركز لوجستي تابع لشركة توصيل طرود شمال ميلانو، فيما لم تتضح أسبابه في البداية.

وسُمع أيضا دوي انفجارات، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق المنطقة، وأمكن رؤيتها من على بعد عدة كيلومترات. كما احترقت عدة مركبات بالكامل.

وأفادت تقارير أولية بعدم وقوع إصابات. إلا أن السلطات دعت السكان، كإجراء احترازي، إلى عدم الخروج من منازلهم.

وطوقت السلطات مقر الشركة وعددا من الشوارع المحيطة بموقع الحريق.

ويضم المستودع عددا كبيرا من الطرود التي تحتوي على أجهزة إلكترونية، ودمرتها النيران. ودفعت فرق الإطفاء بعشرات المركبات إلى موقع الحادث.